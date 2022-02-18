ВСУ об обстреле детсада - Будем рвать зубами мразь, которая стреляет по детям

https://racurs.ua/n167202-vsu-ob-obstrele-detsada-budem-rvat-zubami-mraz-kotoraya-strelyaet-po-detyam.html

Ракурс

Обстрел детского сада в Станице Луганской, где находились 20 детей, прокомментировали в Вооруженных силах Украины.

Хочу вас заверить, что Вооруженные силы укомплектованы и полностью снабжены боекомплектами и горючим. Боевой дух готов, а после случая с детским садиком (17 февраля российские террористы обстреляли здание детсада в Станице Луганской — ред.), наши военные вообще готовы зубами рвать ту мразь, которая стреляет по детям. Мы готовы выполнить любые поставленные государством боевые задания, — заявил в телеэфире офицер ВСУ Юрий Кочевенко, который сейчас находится в зоне ООС.

Он также подчеркнул, что вблизи детсада нет никаких военных объектов, которые могли бы быть целью оккупантов.

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Напомним, 17 февраля марионетки Кремля совершили обстрел детского сада в Станице Луганской. В момент обстрела 20 детей завтракали в столовой на втором этаже. В МВД напомнили, что пострадавших среди детей нет, но три работника детсада — две женщины и мужчина — получили контузии.