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Ракурс
Украина посетила учения «Союзная решимость-2022» в Беларуси – Резников

Украина посетила учения «Союзная решимость-2022» в Беларуси — Резников

18 фев 2022, 11:22
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Алексей Резников, министр обороны Украины, выступает за укрепление диалога с белорусским оборонным ведомством.

По его словам, белорусский коллега Виктор Хренин разделяет этот подход. Об этом Резников рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Беларусь — это особая страна для нас, поэтому никакой агрессии по отношению к этой стране не было и не может быть, — подчеркнул министр.

Он рассказал, что украинский атташе по вопросам обороны посетил учения «Союзная решимость-2022» в Беларуси. Белорусская сторона побывала на украинских учениях в Ровенской области.

Министр также отметил, что украинского атташе пригласили на финальные мероприятия российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022», которые состоятся 19 февраля.

Кроме того, мы договорились с белорусским коллегой о внедрении постоянных каналов коммуникации на уровне руководителей генеральных штабов и на уровне министров, — сказал Резников.

Это, по его словам, поможет быстро получать информацию и «ликвидировать какие-либо инциденты».

Например, если разведка видит передвижение войск или строительство мостов вблизи украинской границы, то власти сразу смогут задать вопрос белорусской стороне.



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Эта связь существует, мы получаем такую ​​информацию, — заверил глава оборонного ведомства.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о готовности признать так называемые ЛНР и ДНР при определенных обстоятельствах вместе с Россией. Также он сказал, что готов предоставить стране-агрессору любую поддержку.

Источник: Ракурс


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