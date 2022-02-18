Wizz Air отложил запуск 16 рейсов из четырех городов Украины. Фото: usionline.com

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Авиакомпания Wizz Air перенесла дату возобновления шестнадцати рейсов из Украины.

Изменения коснулись рейсов из четырех городов Украины — Киева, Львова, Харькова и Одессы. Изменилась дата старта новых рейсов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту (с марта на май-октябрь). Возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая. Начало рейсов из Киева в Базель состоится раньше, чем было запланировано. Об этом сообщает сайт Lowcostavia.com.ua.

Также сообщается, что рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта. В апреле из Львова можно будет летать в Вильнюс, а из Одессы в Венецию и Рим. В июне из Одессы можно будет летать в Братиславу, а в сентябре — в Афины. Из Харькова Wizz Air перенес рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубице.

Даты восстановления или начала выполнения рейсов Wizz Air (новая дата):

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Киев — Зальцбург — с 3 октября;

Киев — Болонья — с 3 октября;

Киев — Катанья — с 5 мая;

Киев — Неаполь — восстановление с 3 мая;

Киев — Порту — с 22 сентября;

Киев — Базель — с 6 июля;

Львов — Милан (Мальпенса) — восстановление с 29 марта;

Львов — Неаполь — восстановление с 27 марта;

Львов — Вильнюс — восстановление с 10 апреля;

Харьков — Вена — восстановление с 6 апреля;

Харьков — Таллинн — отменен с 18 февраля до 26 марта;

Харьков — Пардубицы — с 22 сентября;

Одесса — Афины — с 20 сентября;

Одесса — Венеция (Тревизо) — восстановление с 12 апреля;

Одесса — Рим (Фьюмичино) — с 11 апреля;

Одесса — Братислава — с 21 июня.

Напомним, зарубежные авиакомпании, несмотря на слухи о возможном обострении военного конфликта между Россией и Украиной, продолжают полеты в Киев.

Источник: Lowcostavia.com.ua