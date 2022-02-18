Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Wizz Air відклав запуск 16 рейсів з чотирьох міст України. Фото: usionline.com

Wizz Air відклав запуск 16 рейсів з чотирьох міст України

18 лют 2022, 11:09
999

Авіакомпанія Wizz Air перенесла дату відновлення шістнадцяти рейсів з України.

Зміни торкнулися рейсів з чотирьох міст України — Києва, Львова, Харкова та Одеси. Змінилася дата старту нових рейсів з Києва в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту (з березня на травень-жовтень). Відновлення рейсу з Києва в Неаполь відклали до травня. Початок рейсів з Києва в Базель відбудеться раніше, ніж було заплановано. Про це повідомляє сайт Lowcostavia.com.ua.

Також повідомляється, що рейси зі Львова в Мілан та Неаполь відновлять в кінці березня. У квітні з Львова можна буде літати у Вільнюс, а з Одеси в Венецію та Рим. У червні з Одеси можна буде літати в Братіславу, а у вересні — в Афіни. З Харкова Wizz Air переніс рейси в Таллінн з 18 лютого до 26 березня, а також відклав старт рейсів у Відень та Пардубіце.

Дати відновлення чи початку виконання рейсів Wizz Air (нова дата):



.

  • Київ — Зальцбург — з 3 жовтня;
  • Київ — Болонья — з 3 жовтня;
  • Київ — Катанья — з 5 травня;
  • Київ — Неаполь — відновлення з 3 травня;
  • Київ — Порту — з 22 вересня;
  • Київ — Базель — з 6 липня;
  • Львів — Мілан (Мальпенса) — відновлення з 29 березня;
  • Львів — Неаполь — відновлення з 27 березня;
  • Львів — Вільнюс — відновлення з 10 квітня;
  • Харків — Відень — відновлення з 6 квітня;
  • Харків — Таллінн — скасовано з 18 лютого до 26 березня;
  • Харків — Пардубиці — з 22 вересня;
  • Одеса — Афіни — з 20 вересня;
  • Одеса — Венеція (Тревізо) — відновлення з 12 квітня;
  • Одеса — Рим (Ф'юмічіно) — з 11 квітня;
  • Одеса — Братислава — з 21 червня.

Нагадаємо, закордонні авіакомпанії, незважаючи на чутки про можливе загострення військового конфлікту між Росією та Україною, продовжують польоти до Києва.

Джерело: Lowcostavia.com.ua

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів