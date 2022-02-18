Wizz Air відклав запуск 16 рейсів з чотирьох міст України. Фото: usionline.com

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Ракурс

Авіакомпанія Wizz Air перенесла дату відновлення шістнадцяти рейсів з України.

Зміни торкнулися рейсів з чотирьох міст України — Києва, Львова, Харкова та Одеси. Змінилася дата старту нових рейсів з Києва в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту (з березня на травень-жовтень). Відновлення рейсу з Києва в Неаполь відклали до травня. Початок рейсів з Києва в Базель відбудеться раніше, ніж було заплановано. Про це повідомляє сайт Lowcostavia.com.ua.

Також повідомляється, що рейси зі Львова в Мілан та Неаполь відновлять в кінці березня. У квітні з Львова можна буде літати у Вільнюс, а з Одеси в Венецію та Рим. У червні з Одеси можна буде літати в Братіславу, а у вересні — в Афіни. З Харкова Wizz Air переніс рейси в Таллінн з 18 лютого до 26 березня, а також відклав старт рейсів у Відень та Пардубіце.

Дати відновлення чи початку виконання рейсів Wizz Air (нова дата):

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Київ — Зальцбург — з 3 жовтня;

Київ — Болонья — з 3 жовтня;

Київ — Катанья — з 5 травня;

Київ — Неаполь — відновлення з 3 травня;

Київ — Порту — з 22 вересня;

Київ — Базель — з 6 липня;

Львів — Мілан (Мальпенса) — відновлення з 29 березня;

Львів — Неаполь — відновлення з 27 березня;

Львів — Вільнюс — відновлення з 10 квітня;

Харків — Відень — відновлення з 6 квітня;

Харків — Таллінн — скасовано з 18 лютого до 26 березня;

Харків — Пардубиці — з 22 вересня;

Одеса — Афіни — з 20 вересня;

Одеса — Венеція (Тревізо) — відновлення з 12 квітня;

Одеса — Рим (Ф'юмічіно) — з 11 квітня;

Одеса — Братислава — з 21 червня.

Нагадаємо, закордонні авіакомпанії, незважаючи на чутки про можливе загострення військового конфлікту між Росією та Україною, продовжують польоти до Києва.

Джерело: Lowcostavia.com.ua