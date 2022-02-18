Аномальні події від Станиці Луганської до Широкіного - Резніков про обстріли РФ

https://racurs.ua/ua/n167198-anomalni-podiyi-vid-stanyci-luganskoyi-do-shyrokinogo-reznikov-pro-obstrily-rf.html

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Активізацію агресії Росії на Донбасі міністр оборони України Олексій Резніков назвав аномальною подією. Під час пленарного засідання Верховної Ради він заявив про 107 обстрілів, які здійснили окупаційні війська Кремля з початку 2022 року. Зокрема, за останню добу кількість ворожих обстрілів зросла до 60.

Вчора були зафіксовані аномальні події, які помітно відрізняються від того, що відбувалося з початку року. І наше завдання приборкати цю аномалію, щоб вона не стала прологом для ескалації, — переконаний очільник Міноборони.

Зі слів чиновника, зазвичай цьогоріч фіксувалося від двох до п’яти порушень режиму «тиші» на добу. Були періоди, коли впродовж кількох днів не фіксувалося жодного обстрілу.

Натомість за минулу добу, 17 лютого, ворог здійснив 60 обстрілів, з яких 43 — із забороненої зброї. Застосував ствольну артилерію, міномети різних калібрів, гранатомети та стріляв з танків і ПТРК, — вказав міністр.

Резніков розповів, що Росія почала обстріли у четвер приблизно о 5.00, які з перервами тривали до 14.00, а черговий сплеск був зафіксований приблизно о 22.00.

Обстріли фіксувалися майже по всій лінії розмежування — від Станиці Луганської до Широкиного, а загалом — біля 30 населених пунктів, — підсумував міністр.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська 17 лютого обстріляли населені пунтки:

Новоташківське,

Водяне,

Трудівське,

Старогнатівку,

Південня і Майорськ,

Лобачеве,

Новоселівку другу,

Луганське і Старий Айдар,

Мар’їнку,

Світлодарськ,

Троїцьке,

Попасну,

Зайцеве,

Новозванівку,

Станицю Луганську,

Новозванівку,

Піски,

Гольміський,

Хрящівку,



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Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне, Гранітне.

Від дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, ще один — бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі.