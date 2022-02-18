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Аномальные события от Станицы Луганской до Широкино - Резников об обстрелах РФ
Аномальные события от Станицы Луганской до Широкино — Резников об обстрелах РФhttps://racurs.ua/n167198-anomalnye-sobytiya-ot-stanicy-luganskoy-do-shirokino-reznikov-ob-obstrelah-rf.htmlРакурс
Активизацию агрессии России на Донбассе министр обороны Украины Алексей Резников назвал аномальным событием. Во время пленарного заседания Верховной Рады он заявил о 107 обстрелах, которые совершившили оккупационные войска Кремля с начала 2022 года. В частности, за последние сутки количество вражеских обстрелов выросло до 60.
Вчера были зафиксированы аномальные события, заметно отличающиеся от того, что происходило с начала года. И наша задача обуздать эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации, — убежден глава Минобороны.
По словам чиновника, обычно в этом году фиксировалось от двух до пяти нарушений режима «тишины» в сутки. Были периоды, когда несколько дней не фиксировалось ни одного обстрела.
За прошедшие сутки, 17 февраля, враг совершил 60 обстрелов, из которых 43 — из запрещенного оружия. Применил ствольную артиллерию, минометы разных калибров, гранатометы и стрелял из танков и ПТРК, — указал министр.
Резников рассказал, что Россия начала обстрелы в четверг примерно в 5.00, которые с перерывами продолжались до 14.00, а очередной всплеск был зафиксирован примерно в 22.00.
Обстрелы фиксировались почти по всей линии разграничения — от Станицы Луганской до Широкино, а всего — около 30 населенных пунктов, — подытожил министр.
Напомним, российско-оккупационные войска 17 февраля обстреляли населенные пункты:
Новоташковское,
Водяное,
Трудовское,
Старогнатовку,
Южная и Майорская,
Лобачево,
Новоселовку вторую,
Луганское и Старый Айдар,
Марьинку,
Светлодарск,
Троицкое,
Попасную,
Зайцево,
Новозвановку,
Станицу Луганскую,
Пески,
Гольмисский,
Хрящевку,.
Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опросное, Гранитное.
От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении.