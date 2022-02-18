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Ракурс
Аномальные события от Станицы Луганской до Широкино - Резников об обстрелах РФ

Аномальные события от Станицы Луганской до Широкино — Резников об обстрелах РФ

18 фев 2022, 10:58
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Активизацию агрессии России на Донбассе министр обороны Украины Алексей Резников назвал аномальным событием. Во время пленарного заседания Верховной Рады он заявил о 107 обстрелах, которые совершившили оккупационные войска Кремля с начала 2022 года. В частности, за последние сутки количество вражеских обстрелов выросло до 60.

Вчера были зафиксированы аномальные события, заметно отличающиеся от того, что происходило с начала года. И наша задача обуздать эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации, — убежден глава Минобороны.

По словам чиновника, обычно в этом году фиксировалось от двух до пяти нарушений режима «тишины» в сутки. Были периоды, когда несколько дней не фиксировалось ни одного обстрела.

За прошедшие сутки, 17 февраля, враг совершил 60 обстрелов, из которых 43 — из запрещенного оружия. Применил ствольную артиллерию, минометы разных калибров, гранатометы и стрелял из танков и ПТРК, — указал министр.

Резников рассказал, что Россия начала обстрелы в четверг примерно в 5.00, которые с перерывами продолжались до 14.00, а очередной всплеск был зафиксирован примерно в 22.00.

Обстрелы фиксировались почти по всей линии разграничения — от Станицы Луганской до Широкино, а всего — около 30 населенных пунктов, — подытожил министр.

Напомним, российско-оккупационные войска 17 февраля обстреляли населенные пункты:

  • Новоташковское,

  • Водяное,

  • Трудовское,

  • Старогнатовку,

  • Южная и Майорская,

  • Лобачево,

  • Новоселовку вторую,

  • Луганское и Старый Айдар,

  • Марьинку,

  • Светлодарск,

  • Троицкое,

  • Попасную,

  • Зайцево,

  • Новозвановку,

  • Станицу Луганскую,

  • Пески,

  • Гольмисский,

  • Хрящевку,



    .

  • Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опросное, Гранитное.

От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении.

Источник: Ракурс


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