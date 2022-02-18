Аномальные события от Станицы Луганской до Широкино - Резников об обстрелах РФ

https://racurs.ua/n167198-anomalnye-sobytiya-ot-stanicy-luganskoy-do-shirokino-reznikov-ob-obstrelah-rf.html

Ракурс

Активизацию агрессии России на Донбассе министр обороны Украины Алексей Резников назвал аномальным событием. Во время пленарного заседания Верховной Рады он заявил о 107 обстрелах, которые совершившили оккупационные войска Кремля с начала 2022 года. В частности, за последние сутки количество вражеских обстрелов выросло до 60.

Вчера были зафиксированы аномальные события, заметно отличающиеся от того, что происходило с начала года. И наша задача обуздать эту аномалию, чтобы она не стала прологом для эскалации, — убежден глава Минобороны.

По словам чиновника, обычно в этом году фиксировалось от двух до пяти нарушений режима «тишины» в сутки. Были периоды, когда несколько дней не фиксировалось ни одного обстрела.

За прошедшие сутки, 17 февраля, враг совершил 60 обстрелов, из которых 43 — из запрещенного оружия. Применил ствольную артиллерию, минометы разных калибров, гранатометы и стрелял из танков и ПТРК, — указал министр.

Резников рассказал, что Россия начала обстрелы в четверг примерно в 5.00, которые с перерывами продолжались до 14.00, а очередной всплеск был зафиксирован примерно в 22.00.

Обстрелы фиксировались почти по всей линии разграничения — от Станицы Луганской до Широкино, а всего — около 30 населенных пунктов, — подытожил министр.

Напомним, российско-оккупационные войска 17 февраля обстреляли населенные пункты:

Новоташковское,

Водяное,

Трудовское,

Старогнатовку,

Южная и Майорская,

Лобачево,

Новоселовку вторую,

Луганское и Старый Айдар,

Марьинку,

Светлодарск,

Троицкое,

Попасную,

Зайцево,

Новозвановку,

Станицу Луганскую,

Пески,

Гольмисский,

Хрящевку,



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Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское, Донецкое, Опросное, Гранитное.

От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Воины находятся в лечебном заведении.