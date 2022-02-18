Україна відвідала навчання «Союзна рішучість-2022» в Білорусі – Резніков

https://racurs.ua/ua/n167200-ukrayina-vidvidala-navchannya-souzna-rishuchist-2022-v-bilorusi-reznikov.html

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Олексій Резніков, міністр оборони України, виступає за зміцнення діалогу з білоруським оборонним відомством.

За його словами, білоруський колега Віктор Хренін поділяє цей підхід. Про це Резніков розповів під час години питань до уряду у Верховній Раді.

Білорусь — це особлива країна для нас, тому жодної агресії стосовно цієї країни не було і не може бути, — наголосив міністр.

Він розповів, що український аташе з питань оборони відвідав навчання «Союзна рішучість-2022» в Білорусі. Натомість білоруська сторона побувала на українських навчаннях у Рівненській області.

Міністр також зазначив, що українського аташе запросили на фінальні заходи російсько-білоруських навчань «Союзна рішучість-2022», які відбудуться 19 лютого.

Окрім того, ми домовилися з білоруським колегою про запровадження постійних каналів комунікації на рівні керівників генеральних штабів та на рівні міністрів, — сказав Резніков.

Це, за його словами, допоможе швидко отримувати інформацію та «ліквідовувати якісь інциденти».

Наприклад, якщо розвідка бачить пересування військ чи будівництва мостів поблизу українського кордону, то влада відразу зможе поставити питання білоруській стороні.

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Цей зв’язок існує, ми отримуємо таку інформацію, — запевнив очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність визнати так звані ЛНР та ДНР за певних обставин разом з Росією. Також він сказав, що готовий надати країні-агресору будь-яку підтримку.