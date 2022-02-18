Резников рассказал жителям ОРДЛО о «український наступ». Фото: НВ

https://racurs.ua/n167201-ne-ukraina-vash-vrag-reznikov-obratilsya-k-jitelyam-ordlo-video.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины на Донбассе лишь обороняются, ни о каких наступательных действиях речь не идет.

Жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не стоит верить российской пропаганде об «украинском наступлении». Такое заявление 18 февраля сделал министр обороны Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде, трансляцию заседания которой проводили на канале Rada в YouTube.

По словам главы оборонного ведомства, Украина не планирует совершать никаких военных действий в отношении ОРДЛО или Крыма, но усиливает свою обороноспособность. Резников убеждает, что Киев будет двигаться политико-дипломатическим путем, потому что на оккупированных территориях живут украинцы.

Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: Люди, не бойтесь! Не Украина ваш враг. А те, кто якобы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении. Украинская армия готова к любому развитию событий по обороне, — отметил Резников.



.



Напомним, 18 февраля министр обороны Украины Алексей Резников назвал аномальным событием обстрелы на Донбассе. Он заявил о 107 обстрелах, которые осуществили оккупационные войска Кремля с начала 2022 года. В частности, за последние сутки количество вражеских обстрелов возросло до 60.