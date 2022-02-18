З якої зброї гатить Росія на Донбасі, вказав командувач ООС

https://racurs.ua/ua/n167204-z-yakoyi-zbroyi-gatyt-rosiya-na-donbasi-vkazav-komanduvach-oos.html

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З якої зброї гатить Росія на Донбасі, вказав командувач операції Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Збройних сил України Олександр Павлюк. Станом на вчорашній вечір в ООС зафіксували 50 обстрілів вздовж лінії розмежування.

Обстріли (вздовж лінії розмежування на Донбасі — ред.) продовжуються. Загалом було 50 обстрілів за день, з них — 41 із забороненої мінськими угодами зброї. Гармат і мінометів, — розповів в ефірі програми «Право на владу» командувач операції Об'єднаних сил Павлюк.



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Він додав, що ситуація зараз є контрольованою, Збройні сили України відкривають вогонь у відповідь, коли не мають іншої можливості зупинити обстріли.

Нагадаємо, Росія заперечує підготовку до можливого нового вторгнення в Україну. США і НАТО заявили, що не бачать відведення армії РФ від кордону з Україною. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується. У прес-центрі операції Об'єднаних сил повідомили, що 17 лютого Росія 60 разів порушувала режим припинення вогню. За повідомленням, внаслідок обстрілів один військовий був поранений, ще один — травмований. Поранені також двоє цивільних жителів, у трьох — контузія. Зокрема, снаряди влучали у дитячий садок, на територію школи, в житловий будинок, локомотивне депо.