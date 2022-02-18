Почти 20% украинцев верят во вторжение РФ. Фото: ria.ru

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Ракурс

Во вторжение Российской Федерации в Украину верят лишь 19% украинцев.

Такое количество граждан высоко оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения. Еще 33% оценивают как среднюю, 20% — как низкую, тогда как 25% считают, что нет никакой угрозы. Количество опрошенных, которые не видят угрозы, существенно различается по регионам: от 14% в западных областях до 42% — в восточных областях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Отмечается, что возросло количество украинцев, которые верят, что Украина сможет отразить нападение. Такого мнения придерживаются 64% граждан. Треть украинцев не уверена, что ВСУ смогут удержать натиск российской армии.

Количество опрошенных, которые верят в Вооруженные силы Украины, преобладает во всех регионах страны. Относительно больше верят в армию на Западе, а относительно меньше — на Востоке.

Результаты опроса также свидетельствуют, что за последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой уменьшилась с 28% до 19%.

Соцопрос проводился 16−17 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера. Были опрошены 1 тыс. 722 респондента в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

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Напомним, на фоне продолжения агрессивной эскалации ситуации в РФ растет количество украинцев, которые готовы сопротивляться интервентам. Результаты опроса КМИС свидетельствуют, что в декабре 50,2% украинцев были готовы сопротивляться оккупантам тем или иным способом. В феврале этот показатель вырос до 57,5%.