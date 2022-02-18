Кремль “тривожить” небезпечна ситуація на Донбасі - заява

https://racurs.ua/ua/n167213-kreml-tryvojyt-nebezpechna-sytuaciya-na-donbasi-zayava.html

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Ескалація ситуації на Донбасі «викликає тривогу» у Москві. Про це заявив прес-секретар президента країни-агресора Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Те, що відбувається на Донбасі, — це дуже тривожні новини, вони викликають почуття тривоги. Потенційно вони дуже небезпечні, — цитують заяву Пєскова ЗМІ РФ.

Його також просили прокоментувати слова президента США Джо Байдена про те, що інформацію щодо ситуації на території Донецької та Луганської областей йому надають 17 американських розвідувальних служб.

Так, їх у США дуже багато різних (розвідслужб). У Росії в президента з цим все добре, — зазначив Пєсков.

Спікер президента країни-окупанта також зазначив, що Путіну «спокійно» спиться на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 17 лютого збройні формування Росії 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння.

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Станом на 9.00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано вже 20 порушень режиму припинення вогню. Армія Росії ведуть вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми біля житлових будинків.

Розвідка США вважає заяви російського Міноборони про відведення військ від кордону з Україною навмисним обманом, «хистрістю», спрямованою на те, щоб ввести в оману Захід. За даними джерел, Москва може інсценувати теракт або хімічну атаку на російській території і звинуватити у цьому Київ і Вашингтон. Напередодні президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення до України найближчим часом є «дуже високою».