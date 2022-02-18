Кремль «тревожит» опасная ситуация на Донбассе - заявление

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Эскалация ситуации на Донбассе «вызывает тревогу» в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Происходящее на Донбассе — это очень тревожные новости, они вызывают чувство тревоги. Потенциально они очень опасны, — цитируют заявление Пескова СМИ РФ.

Его также просили прокомментировать слова президента США Джо Байдена о том, что информацию о ситуации на территории Донецкой и Луганской областей ему предоставляют 17 американских разведывательных служб.

Да, их в США очень много разных (разведслужб). В России у президента с этим все хорошо, — отметил Песков.

Спикер президента страны-оккупанта также отметил, что Путину «спокойно» спится на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Напомним, 17 февраля вооруженные формирования России 60 раз нарушили режим прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

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По состоянию на 9.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано уже 20 нарушений режима прекращения огня. Армия России ведет огонь из населенных пунктов и размещает свои артсистемы у жилых домов.

Разведка США считает заявления российского Минобороны об отводе войск от границы с Украиной умышленным обманом, направленным на то, чтобы ввести в заблуждение Запад. По данным источников, Москва может инсценировать теракт или химическую атаку на российской территории и обвинить Киев и Вашингтон. Накануне президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину в ближайшее время остается «очень высокой».