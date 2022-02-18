РФ анонсировала новые стратегические учения с пусками ракет. Фото: tvc.ru

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Новые стратегические военные учения анонсировало Министерство обороны Российской Федерации.

Маневры состоятся 19 февраля под наблюдением президента страны-агрессора Владимира Путина. Во время учений состоится запуск баллистических и крылатых ракет. В учениях будут участвовать войска и техника Воздушно-космических сил России из Южного военного округа, а также ракетные подразделения Северного и Черноморского флотов. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

По информации ТАСС, во время учений ракетные стрельбы проведут с подводных лодок. Стратегическая ракетоносная субмарина Северного флота проведет запуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону полигона Кура на Камчатке на Дальнем Востоке России. Кроме того, атомная подводная лодка с Тихоокеанского флота запустит баллистическую ракету по цели на полигоне Чижа на севере РФ.

Кроме того, ракетные войска стратегического назначения во время учений испытывают МБР, а самолеты большой дальности с Воздушно-космических сил запустят крылатые ракеты.

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Напомним, украинский атташе по вопросам обороны посетил учения «Союзная решимость-2022» в Беларуси. Зато белорусская сторона побывала на украинских учениях в Ровенской области.

Источник: ТАСС