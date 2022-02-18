Дату подключения Украины к энергетической системе Европы назвали в правительстве

Дату подключения Украины к энергетической системе Европы назвали в правительствеhttps://racurs.ua/n167211-datu-podklucheniya-ukrainy-k-energeticheskoy-sisteme-evropy-nazvali-v-pravitelstve.htmlРакурс
Когда Украина сможет присоединиться к энергетической системе Европы, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Подготовка к «энергетическому безвизу» с ЕС — одна из ключевых задач правительства. Об этом Шмыгаль рассказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.
По словам премьер-министра, в конце февраля запланированы системные испытания изолированного режима работы энергосистемы Украины — она будет работать без подключения к энергосистеме СНГ.
Технически мы готовы почти на 100%, чтобы в 2023 году Украина присоединилась к энергетической системе Европы. Наши коллеги из Всемирного банка оценили экономические преимущества синхронизации с ENTSO-E в 1,5 млрд долларов ежегодно, — подчеркнул Шмыгаль..
Также он назвал другие преимущества «энергетического безвиза»:
- энергетическая независимость и безопасность;
- прозрачность и демонополизация;
- экспортные возможности;
- декарбонизация;
- обновление устаревшей инфраструктуры и развитие новых технологий, включая хранение энергии.
Кроме того, по словам премьера, у правительства есть еще два важных приоритета в сфере энергетики: собственная добыча газа и программа термомодернизации.