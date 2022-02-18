Дату подключения Украины к энергетической системе Европы назвали в правительстве

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Когда Украина сможет присоединиться к энергетической системе Европы, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подготовка к «энергетическому безвизу» с ЕС — одна из ключевых задач правительства. Об этом Шмыгаль рассказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

По словам премьер-министра, в конце февраля запланированы системные испытания изолированного режима работы энергосистемы Украины — она ​​будет работать без подключения к энергосистеме СНГ.

Технически мы готовы почти на 100%, чтобы в 2023 году Украина присоединилась к энергетической системе Европы. Наши коллеги из Всемирного банка оценили экономические преимущества синхронизации с ENTSO-E в 1,5 млрд долларов ежегодно, — подчеркнул Шмыгаль.



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Также он назвал другие преимущества «энергетического безвиза»:

энергетическая независимость и безопасность;

прозрачность и демонополизация;

экспортные возможности;

декарбонизация;

обновление устаревшей инфраструктуры и развитие новых технологий, включая хранение энергии.

Кроме того, по словам премьера, у правительства есть еще два важных приоритета в сфере энергетики: собственная добыча газа и программа термомодернизации.