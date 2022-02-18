Дату підключення України до енергетичної системи Європи назвали в уряді

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Коли Україна зможе приєднатися до енергетичної системи Європи, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Підготовка до «енергетичного безвізу» з ЄС — одне з ключових завдань уряду. Про це Шмигаль розповів у Верховній Раді під час години питань до уряду.

За словами прем'єр-міністра, наприкінці лютого заплановані системні випробування ізольованого режиму роботи енергосистеми України — вона працюватиме без підключення до енергосистеми СНД.

Технічно ми готові майже на 100%, щоб у 2023 році Україна приєдналася до енергетичної системи Європи. Наші колеги зі Світового банку оцінили економічні переваги синхронізації з ENTSO-E в 1,5 млрд доларів щороку, — підкреслив Шмигаль.



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Також він назвав інші переваги «енергетичного безвізу»:

енергетична незалежність та безпека;

прозорість та демонополізація;

експортні можливості;

декарбонізація;

оновлення застарілої інфраструктури та розвиток нових технологій, зокрема зберігання енергії.

Окрім того, за словами прем'єра, уряд має ще два важливі пріоритети у сфері енергетики: власний видобуток газу та програма термомодернізації.