Дату підключення України до енергетичної системи Європи назвали в уряді

Дату підключення України до енергетичної системи Європи назвали в урядіhttps://racurs.ua/ua/n167211-datu-pidkluchennya-ukrayiny-do-energetychnoyi-systemy-ievropy-nazvaly-v-uryadi.htmlРакурс
Коли Україна зможе приєднатися до енергетичної системи Європи, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Підготовка до «енергетичного безвізу» з ЄС — одне з ключових завдань уряду. Про це Шмигаль розповів у Верховній Раді під час години питань до уряду.
За словами прем'єр-міністра, наприкінці лютого заплановані системні випробування ізольованого режиму роботи енергосистеми України — вона працюватиме без підключення до енергосистеми СНД.
Технічно ми готові майже на 100%, щоб у 2023 році Україна приєдналася до енергетичної системи Європи. Наші колеги зі Світового банку оцінили економічні переваги синхронізації з ENTSO-E в 1,5 млрд доларів щороку, — підкреслив Шмигаль..
Також він назвав інші переваги «енергетичного безвізу»:
- енергетична незалежність та безпека;
- прозорість та демонополізація;
- експортні можливості;
- декарбонізація;
- оновлення застарілої інфраструктури та розвиток нових технологій, зокрема зберігання енергії.
Окрім того, за словами прем'єра, уряд має ще два важливі пріоритети у сфері енергетики: власний видобуток газу та програма термомодернізації.