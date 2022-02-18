Яка область першою покине червону зону, назвали у МОЗ

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Яка область першою покине червону зону карантинних обмежень, розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

За результатами аналізу поширення коронавірусної хвороби COVID-19, бачимо, що Рівненська область досягла ознак, що дозволяють розглянути питання про відміну червоного рівня епіднебезпеки в регіоні. Це перша область, яка знаходиться в червоному рівні епіднебезпеки, яка стабілізувала епідемічну ситуацію, — повідомив сьогодні очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Зі слів міністра, найближчим часом Закарпатська та Івано-Франківська області також можуть сягнути показників, які дозволять регіонам покинути «червону» зону.

Ляшко зауважив, що Україна вже проходить пік захворюваності на COVID-19.

Незважаючи на пік нових випадків, це перша хвиля, на піку якої у нас доступно більше половини ліжок з киснем, — підсумував чиновник.



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На його думку, вакцинація в Україні врятувала близько 21,5 тис. життів, а кількість померлих за час пандемії вдалося знизити на 17%.

Нагадаємо, коронавірус в Україні 17 лютого підхопили ще 34 тис. 938 людей, серед них 2 тис. 879 дітей та 870 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 282 українці.