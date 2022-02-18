Какая область первой покинет красную зону, назвали в Минздраве

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Ракурс

Какая область первой покинет красную зону карантинных ограничений, рассказали в Министерстве здравоохранения.

По результатам анализа распространения коронавирусной болезни COVID-19, мы видим, что Ровенская область достигла признаков, позволяющих рассмотреть вопрос об отмене красного уровня эпиднебезопасности в регионе. Это первая область, которая находится в красном уровне эпиднебезопасности, стабилизирующая эпидемическую ситуацию, — сообщил сегодня глава Минздрава Виктор Ляшко.

По словам министра, в ближайшее время Закарпатская и Ивано-Франковская области также могут достичь показателей, позволяющих регионам покинуть «красную» зону.

Ляшко отметил, что Украина уже проходит пик заболеваемости COVID-19.

Несмотря на пик новых случаев, это первая волна, на пике которой у нас доступно больше половины коек с кислородом, — подытожил чиновник.



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По его мнению, вакцинация в Украине спасла около 21,5 тыс. жизней, а количество умерших за время пандемии удалось снизить на 17%.

Напомним, коронавирус в Украине 17 февраля подхватили еще 34 тыс. 938 человек, в том числе 2 тыс. 879 детей и 870 медработников. От осложнений коронавируса умерли 282 украинца.