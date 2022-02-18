Оккупанты задержали 15 крымских татар в Бахчисарае. Фото: «Крымская солидарность»

https://racurs.ua/n167209-okkupanty-zaderjali-15-krymskih-tatar-v-bahchisarae-podrobnosti.html

Ракурс

Массовые задержания крымских татар произошли в оккупированном Крыму сегодня, 18 февраля.

У здания Бахчисарайского районного суда, где сегодня слушали дело делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова, задержали 15 человек. Среди задержанных — журналист Азиз Азизов и мать политзаключенного Сейрана Салиева — Зодие Салиева. Об этом сообщили в гражданском объединении «Крымская солидарность».

Отмечается, что сначала полицейские зачитали активистам на улице постановление. Люди прислушались и стали на достаточную социальную дистанцию. После этого силовики схватили крымских татар и провели их в автозак. Задержанных отвезли в отделение полиции для составления административных протоколов. Салиевой в отделении полиции стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

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В «Крымской солидарности» сообщили, что делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова задержали 17 февраля. К его дому с обыском пришли оккупанты, у семьи изъяли мобильные телефоны. Адвокат рассказал, что основанием для обыска Дудакова стал его комментарий в соцсети Facebook в 2017 году. Сегодня суд арестовал Дудакова на 10 суток.

Напомним, в ноябре 2021 года российские силовики задержали в оккупированном Крыму более трех десятков крымских татар, которые собрались возле спецприемника, чтобы встретить адвоката Эдема Семедляева.