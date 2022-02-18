Окупанти затримали 15 кримських татар в Бахчисараї. Фото: «Кримська солідарність»

https://racurs.ua/ua/n167209-okupanty-zatrymaly-15-krymskyh-tatar-v-bahchysarayi-podrobyci.html

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Масові затримання кримських татар відбулися в окупованому Криму сьогодні, 18 лютого.

Біля будівлі Бахчисарайського районного суду, де сьогодні слухали справу делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова, затримали 15 осіб. Серед затриманих — журналіст Азіз Азізов та мати політв’язня Сейрана Салієва — Зодіє Салієва. Про це повідомили у громадянському об'єднанні «Кримська солідарність».

Зазначається, що спершу поліцейські зачитали активістам на вулиці постанову. Люди прислухалися і стали на достатню соціальну дистанцію. Після цього силовики схопили кримських татар та провели їх в автозак. Затриманих відвезли у відділок поліції для складання адміністративних протоколів. Салієвій у відділку поліції стало зле, їй викликали швидку допомогу.

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У «Кримській солідарність» повідомили, що делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова затримали 17 лютого. До його дому з обшуком прийшли окупанти, у сім’ї вилучили мобільні телефони. Адвокат розповів, що підставою для обшуку Дудакова став його коментар у соцмережі Facebook у 2017 році. Сьогодні суд заарештував Дудакова на 10 діб.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року російські силовики затримали в окупованому Криму понад три десятки кримських татар, які зібралися біля спецприймальника, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва.