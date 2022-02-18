РФ анонсувала нові стратегічні навчання з пусками ракет. Фото: tvc.ru

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Нові стратегічні військові навчання анонсувало Міністерство оборони Російської Федерації.

Маневри відбудуться 19 лютого під наглядом президента країни-агресора Володимира Путіна. Під час навчань відбудеться запуск балістичних і крилатих ракет. У навчаннях братимуть участь війська і техніка повітряно-космічних сил Росії з Південного військового округу, а також ракетні підрозділи Північного і Чорноморського флотів. Про це повідомила прес-служба російського оборонного відомства.

За інформацією ТАСС, під час навчань ракетні стрільби проведуть з підводних човнів. Стратегічна ракетоносна субмарина Північного флоту проведе запуск міжконтинентальної балістичної ракети у бік полігону Кура на Камчатці на Далекому Сході Росії. Крім того, атомний підводний човен із Тихоокеанського флоту запустить балістичну ракету по цілі на полігоні Чижа на півночі РФ.

Крім того, ракетні війська стратегічного призначення під час навчань випробовують МБР, а літаки великої дальності з Повітряно-космічних сил запустять крилаті ракети.

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Нагадаємо, український аташе з питань оборони відвідав навчання «Союзна рішучість-2022» в Білорусі. Натомість білоруська сторона побувала на українських навчаннях у Рівненській області.

Джерело: ТАСС