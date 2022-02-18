Новый вариант «Омикрона» обнаружили в Украине – что известно

https://racurs.ua/n167214-novyy-variant-omikrona-obnarujili-v-ukraine-chto-izvestno.html

Ракурс

Коронавирус в Украине активно распространяется и мутирует. В Министерстве здравоохранения сообщили об обнаружении новой разновидности штамма «Омикрон».

Речь идет только о редких случаях. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, на территории Украины зарегистрирован вариант BA.1 (обычный «Омикрон») и его разновидность BA.2. Именно второй вариант вызывает беспокойство, поскольку он быстро передается и переносится тяжелее.

Сейчас мы не фиксируем BA.2 массово, это в основном случаи заражения людей, вернувшихся из-за границы, — отметил Кузин.

Ранее о разновидности BA.2 сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Этот вариант коронавируса был обнаружен в 57 странах.

Часто штамм называют «невидимкой», поскольку у BA.2 нет генетического маркера, который позволил бы его отличить от обычного «Омикрона» или «Дельты».

Специалисты отмечают, что этот вид «Омикрона» можно обнаружить во время ПЦР-тестирования, но отличить от других штаммов COVID-19 нельзя.

По своей структуре BA.2 похож на «Дельту», но гораздо более заразен и легче переносится.

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Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 17 февраля, подхватили еще 34 тыс. 938 человек, в том числе 2 тыс. 879 детей и 870 медработников.

В больницы попали 3 тыс. 323 человека, от осложнений коронавируса умерли 282 украинца. В то же время преодолеть болезнь сумели 29 тыс. 254 человека.