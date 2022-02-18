Оккупанты обстреляли железную дорогу в Донецкой области. Фото: Донецкая железная дорога

https://racurs.ua/n167215-okkupanty-obstrelyali-jeleznuu-dorogu-na-donbasse-dvijenie-poezdov-ogranichili.html

Ракурс

Ситуация на Донбассе остается довольно напряженной — российские боевики не прекращают обстрелы.

В пятницу, 18 февраля, кремлевские наемники стреляли из артиллерии вблизи железнодорожной станции «Скотувата». На этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. Огонь с оккупированной территории открывали около 8.00. Таким образом противник не сдержал обещание о предоставлении гарантий о прекращении огня. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой железной дороги.

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Из-за обстрелов все работы на участке были прекращены. Железнодорожников эвакуировали в укрытие. Движение пригородных и грузовых поездов до станции «Фенольная» временно ограничили.

Напомним, ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля. Боевики обстреляли железнодорожную станцию «Кондрашевская-Новая», что в Станице Луганской Луганской области. Под обстрел оккупантов попала не только станция, но и локомотивное депо. Работники станции и депо не пострадали. Поврежден, но не выведен из строя, один тепловоз.