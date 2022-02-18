Гурт Kalush Orchestra. Фото: galka.if.ua

https://racurs.ua/ua/n167217-gurt-kalush-orchestra-pogodyvsya-predstavlyaty-ukrayinu-na-ievrobachenni.html

Ракурс

Гурт Kalush Orchestra 18 лютого має підписати із «Суспільним» договір і заявити про свою участь у Євробаченні від України.

Менеджерам Kalush Orchestra зателефонували з «Суспільного» й запропонували представляти Україну на пісенних змаганнях у Турині. Про це повідомив лідер гурту Олег Псюк в ефірі «Радіо НВ».

Всі деталі угоди музикант пообіцяв розкрити після підписання документу. Тоді й офіційно буде представлено українського учасника Євробачення.

Як відомо, гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі нацвідбору та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.

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Нагадаємо, 16 лютого переможець національного відбору в Україні Alina Pash (Аліна Паш) відмовилася від подальшої участі у Євробаченні 2022. Перед цим стало відомо, що довідка, яку співачка показала організаторам щодо правильного перетину адмінмежі України та окупованого Криму, була сфальшована. Виявилося, Держприкордонслужба не видавала її. У 2015 році Аліна Паш відвідала окупований Крим.

Джерело: «Радіо НВ»