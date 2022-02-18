Наглядова рада НСТУ звільнила голову оргкомітету Нацвідбору на Євробачення, скріншот відео

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Наглядова рада Національної суспільної телекомпанії України (НСТУ) ухвалила рішення про звільнення з посади члена правління Суспільного мовлення Ярослава Лодигіна, який був головою оргкомітету Нацвідбору на «Євробачення-2022».

Відповідне рішення ухвалене за згодою сторін. Про це сьогодні, 18 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив член наглядової ради, голова комітету з аудиту Суспільного мовлення Вадим Міський.

Сподіваюся, Ярослав у майбутньому зможе продовжити співпрацю з «Суспільним» у інших ролях, — додав Міський.

Раніше Лодигін заявляв, що готовий піти у відставку через скандал довкола цьогорічного нацвідбору.

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Переможцем фіналу Нацвідбору на «Євробачення-2022», який відбувся 12 лютого, було оголошено співачку Аліну Паш. 16 лютого оргкомітет Нацвідбору дискваліфікував Аліну Паш за те, що вона подала фальшиву довідку про перетин кордону України з окупованим Кримом у серпні 2015 року.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце під час фіналу Нацвідбору 12 лютого, погодився представляти Україну на Євробаченні.