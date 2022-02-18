Евакуація жителів ОРДЛО в Росію — з’явилася реакція Кремля

https://racurs.ua/ua/n167227-evakuaciya-jyteliv-ordlo-v-rosiu-z-yavylasya-reakciya-kremlya.html

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«Масову евакуацію» населення маріонеткових терористичних утворень ДНР та ЛНР на територію Росії прокоментували у Кремлі. У президента країни-агресора РФ Володимира Путіна нібито нічого не знають про евакуацію жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей на територію Ростовської області.

Я не знаю, що зараз діється у (терориста ДНР — ред.) Пушиліна, — цитують прес-секретаря Путіна Дмитро Пєсков ЗМІ РФ.

Він стверджує, що «не володіє інформацією», чи погоджено це з російською стороною.

Я не знаю, що там відбувається, — додав Пєсков.



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Тим часом у Донецьку увімкнули сирену, а в соцмережах і російських ЗМІ публікують фото із автобусами для евакуації людей.

Нагадаємо, російські бойовики, які керують маріонетковими терористичними утвореннями ДНР та ЛНР, 18 лютого оголосили про масову евакуацію населення на територію Росії. Перша хвиля евакуації нібито має стартувати о 20.00. Терористи заявляють, що Київ «націлив» свою зброю на мирних мешканців і підготувався до силової операції на Донбасі. Водночас головнокомандувач Збройних сил України заявив, що українські військові не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів території ОРДЛО. Раніше розвідка США і Британії повідомляла, що Москва готує провокації під приводом атаки проти мирного населення під прапором України.