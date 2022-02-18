Окупанти залякують мирне населення ОРДЛО, фото: Depo

https://racurs.ua/ua/n167226-chergy-do-bankomativ-syreny-i-evakuaciya-o-20-00-scho-vidbuvautsya-v-ordlo.html

Ракурс

У Донецьку окупанти увімкнули сирену «громадянської оборони» та готують населення до «евакуації»

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 18 лютого, почала працювати сирена «громадянської оборони». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше терористи заявили про нібито наявні в них дані про наближення «наступу ЗСУ» й закликали мирних жителів «евакуюватися до Росії».

«Евакуація» має розпочатися о 20.00, людей мають вивозити до Ростовської області РФ. Про це у своєму Teelgram-каналі повідомив активіст Андрій Смолій.

У соцмережах з’явилися фото, що біля банкоматів шикуються черги.

Водночас, за інформацією народного депутата України Олексія Гончаренка, причина виникнення черг біля банкоматів — намагання пропагандистів створити відповідну «картинку».

Річ у тім, що саме сьогодні несподівано всім бюджетникам видали зарплати, тож люди кинулися до банкоматів знімати гроші, — зазначив він.

За інформацією джерел Гончаренка на окупованих територіях, у Донецьку немає жодних передумов до загострення ситуації і не чутно ніякої стрілянини.

Паніку нагнітають саме бойовики разом із Пушиліним, щоб зробити відмінну картинку для кремлівських пропагандистів про «шалених укрів, які зараз всіх убиватимуть, — додав Гончаренко.

Очевидці у соцмережах повідомляють, що до Донецька під’їхали автобуси для «евакуації» населення, а у місцевих групах у соцмережах розсилають «методички» про те, що людям брати з собою.

Радник голови МВС Антон Геращенко вважає, що ця «евакуація» свідчить, що готуються масштабні провокації з ще більш масованими обстрілами української території. Про це Геращенко заявив у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соцмережі Фейсбук.

.