Черги до банкоматів, сирени і «евакуація» о 20.00 — що відбуваються в ОРДЛОhttps://racurs.ua/ua/n167226-chergy-do-bankomativ-syreny-i-evakuaciya-o-20-00-scho-vidbuvautsya-v-ordlo.htmlРакурс
У Донецьку окупанти увімкнули сирену «громадянської оборони» та готують населення до «евакуації»
У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 18 лютого, почала працювати сирена «громадянської оборони». Про це повідомляють російські ЗМІ.
Раніше терористи заявили про нібито наявні в них дані про наближення «наступу ЗСУ» й закликали мирних жителів «евакуюватися до Росії».
«Евакуація» має розпочатися о 20.00, людей мають вивозити до Ростовської області РФ. Про це у своєму Teelgram-каналі повідомив активіст Андрій Смолій.
У соцмережах з’явилися фото, що біля банкоматів шикуються черги.
Водночас, за інформацією народного депутата України Олексія Гончаренка, причина виникнення черг біля банкоматів — намагання пропагандистів створити відповідну «картинку».
Річ у тім, що саме сьогодні несподівано всім бюджетникам видали зарплати, тож люди кинулися до банкоматів знімати гроші, — зазначив він.
За інформацією джерел Гончаренка на окупованих територіях, у Донецьку немає жодних передумов до загострення ситуації і не чутно ніякої стрілянини.
Паніку нагнітають саме бойовики разом із Пушиліним, щоб зробити відмінну картинку для кремлівських пропагандистів про «шалених укрів, які зараз всіх убиватимуть, — додав Гончаренко.
Очевидці у соцмережах повідомляють, що до Донецька під’їхали автобуси для «евакуації» населення, а у місцевих групах у соцмережах розсилають «методички» про те, що людям брати з собою.
Радник голови МВС Антон Геращенко вважає, що ця «евакуація» свідчить, що готуються масштабні провокації з ще більш масованими обстрілами української території. Про це Геращенко заявив у повідомленні, опублікованому на його сторінці в соцмережі Фейсбук.
Заяви лідерів терористичних організацій ЛДНР Пушилина та Пасічника це, як на мене, остаточна агонія Мінських угод, — наголосив він. — Про які вибори на окупованих територіях може йтися, якщо вони нахабно брешуть своїм заручникам про неіснуючий наступ Збройних сил України.