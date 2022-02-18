Очереди в банкоматы, сирены и «эвакуация» в 20.00 — что происходит в ОРДЛОhttps://racurs.ua/n167226-ocheredi-v-bankomaty-sireny-i-evakuaciya-v-20-00-chto-proishodit-v-ordlo.htmlРакурс
В Донецке оккупанты включили сирену «гражданской обороны» и готовят население к «эвакуации»
Во временно оккупированном Донецке сегодня, 18 февраля, заработала сирена «гражданской обороны». Об этом сообщают российские СМИ.
Ранее террористы заявили о якобы имеющихся у них данных о приближении «наступления ВСУ» и призвали мирных жителей «эвакуироваться в Россию».
«Эвакуация» должна начаться в 20:00, людей должны вывозить в Ростовскую область РФ. Об этом в своем Teelgram-канале сообщил активист Андрей Смолий.
В соцсетях появились фото, что у банкоматов выстраиваются очереди.
В то же время, по информации народного депутата Украины Алексея Гончаренко, причина возникновения очередей у банкоматов — попытка пропагандистов создать соответствующую «картинку».
Дело в том, что именно сегодня неожиданно всем бюджетникам выдали зарплаты, поэтому люди ринулись в банкоматы снимать деньги, — отметил он.
По информации источников Гончаренко на оккупированных территориях, в Донецке нет никаких предпосылок к обострению ситуации и не слышно никакой стрельбы.
Панику нагнетает именно боевики вместе с Пушилиным, чтобы сделать отличную картинку для кремлевских пропагандистов о «безумных украх, которые сейчас будут всех убивать, — добавил Гончаренко.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что в Донецк подъехали автобусы для «эвакуации» населения, а в местных группах в соцсетях рассылают «методички» о том, что людям брать с собой.
Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что эта эвакуация свидетельствует, что готовятся масштабные провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории. Об этом Геращенко заявил в сообщении, опубликованном на его странице в соцсети Фейсбук.
Заявления лидеров террористических организаций ЛДНР Пушилина и Пасечника это, мне кажется, окончательная агония Минских соглашений, — подчеркнул он. — О каких выборах на оккупированных территориях может идти речь, если они нагло лгут своим заложникам о несуществующем наступлении Вооруженных сил Украины.