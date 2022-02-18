Оккупанты запугивают мирное население ОРДЛО, фото: Depo

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В Донецке оккупанты включили сирену «гражданской обороны» и готовят население к «эвакуации»

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 18 февраля, заработала сирена «гражданской обороны». Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее террористы заявили о якобы имеющихся у них данных о приближении «наступления ВСУ» и призвали мирных жителей «эвакуироваться в Россию».

«Эвакуация» должна начаться в 20:00, людей должны вывозить в Ростовскую область РФ. Об этом в своем Teelgram-канале сообщил активист Андрей Смолий.

В соцсетях появились фото, что у банкоматов выстраиваются очереди.

В то же время, по информации народного депутата Украины Алексея Гончаренко, причина возникновения очередей у ​​банкоматов — попытка пропагандистов создать соответствующую «картинку».

Дело в том, что именно сегодня неожиданно всем бюджетникам выдали зарплаты, поэтому люди ринулись в банкоматы снимать деньги, — отметил он.

По информации источников Гончаренко на оккупированных территориях, в Донецке нет никаких предпосылок к обострению ситуации и не слышно никакой стрельбы.

Панику нагнетает именно боевики вместе с Пушилиным, чтобы сделать отличную картинку для кремлевских пропагандистов о «безумных украх, которые сейчас будут всех убивать, — добавил Гончаренко.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в Донецк подъехали автобусы для «эвакуации» населения, а в местных группах в соцсетях рассылают «методички» о том, что людям брать с собой.

Советник главы МВД Антон Геращенко считает, что эта эвакуация свидетельствует, что готовятся масштабные провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории. Об этом Геращенко заявил в сообщении, опубликованном на его странице в соцсети Фейсбук.

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