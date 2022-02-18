Луганские террористы также объявили об «эвакуации» населения в Россию

Из ОРЛО в Россию вывезут мирных жителей

https://racurs.ua/n167224-luganskie-terroristy-takje-obyavili-ob-evakuacii-naseleniya-v-rossiu.html

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Террористы так называемой ЛНР, вслед за донецкими «коллегами», также объявили об эвакуации в Россию населения контролируемых ими территорий, мотивируя это якобы имеющейся у них информацией о возможности возобновления активных боевых действий на Донбассе в ближайшее время.

Об этом заявил глава оккупационной администрации в Луганске Леонид Пасечник, сообщают СМИ оккупантов.

Отмечается, что Пасечник призывает как можно быстрее выехать в Россию жителей, не имеющих «мобилизационных предписаний» и не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры.

Также он призвал вступать в ряды оккупационных войск всех «мужчин, способных держать оружие».

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По словам Пасечника, РФ «готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории» жителей временно оккупированных районов Луганской области.

В какой регион России жителям ОРЛО предлагают уехать, в заявлении не уточняется.