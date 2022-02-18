Массовую эвакуацию в РФ объявили террористы ДНР. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Массовую эвакуацию украинцев из оккупированной части Донецкой области запланировали пророссийские боевики.

Часть жителей ОРДО планируют переправить на территорию Российской Федерации. Отправить в Россию хотят женщин, детей и стариков. Вывезти украинцев планируют в Ростовскую область. Об этом 18 февраля заявил главарь самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РБК со ссылкой на подконтрольные сепаратистам СМИ.

Оккупант заявил, что приказал руководителям предприятий и учреждений организовать выезд семей сотрудников. А транспорт для эвакуации должен обеспечить так называемый штаб территориальной обороны.

Марионетки Кремля также снова начали пугать украинцев на оккупированной территории «наступлением ВСУ». Пушилин заявил, что уже «в ближайшее время» президент Владимир Зеленский отдаст приказ военным «начать наступление на Донбассе».

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Напомним, 17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Донбассе в непосредственной близости от российских границ может в любой момент выйти за предел информационных атак и вспыхнуть.

Источник: РБК