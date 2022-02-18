Масову евакуацію в РФ оголосили терористи ДНР. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Масову евакуацію українців з окупованої Донеччини запланували проросійські бойовики.

Частину мешканців ОРДО планують переправити на територію Російської Федерації. Відправити в Росію начебто хочуть жінок, дітей та людей похилого віку. Вивезти українців планують у Ростовську область. Про це 18 лютого заявив ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки Денис Пушилін, передає РБК із посиланням на підконтрольні сепаратистам ЗМІ.

Окупант заявив, що наказав керівникам підприємств і установ організувати виїзд сімей співробітників. А транспорт для «евакуації» повинен забезпечити так званий штаб територіальної оборони.

Маріонетки Кремля також знову почали лякати українців на окупованій території «наступом ЗСУ». Пушилін заявив, що вже «найближчим часом» президент Володимир Зеленський віддасть наказ військовим «розпочати наступ на Донбасі».

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Нагадаємо, 17 лютого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ситуація на Донбасі у безпосередній близькості від російських кордонів може в будь-який момент вийти за межу інформаційних атак та спалахнути.

Джерело: РБК