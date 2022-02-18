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Ракурс
Анджеліна Джолі продала частку бізнесу росіянину - Бред Пітт пішов в суд

Анджеліна Джолі продала частку бізнесу росіянину — Бред Пітт пішов в суд

18 лют 2022, 16:20
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Бред Пітт, американський актор, подав до суду на свою колишню дружину Анджеліну Джолі після продажу російському бізнесмену частки у спільній виноробні.

За даними 58-річного Пітта, голлівудська акторка «таємно» продала свою частку у французькій виноробні Chateau Miraval російському олігарху, пише Daily Mail.

Бред Пітт стверджує, що 46-річна Джолі не виконала умов, на які вони спочатку погодилися щодо Chateau Miraval. У 2008 році тоді ще подружня пара придбала виноробню за 28,4 млн дол.

Актор вважає, що він вклав набагато більше зусиль та коштів у виноробню, щоб зробити її прибутковою.



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Нагадаємо, офіційний шлюб Пітта і Джолі тривав два роки — вони одружилися у 2014 році та розлучилися у 2016 році.

Джерело: Daily Mail

Джерело: Ракурс


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