Анджелина Джоли продала долю в бизнесе россиянину – Брэд Питт подал в суд

https://racurs.ua/n167223-andjelina-djoli-prodala-dolu-v-biznese-rossiyaninu-bred-pitt-podal-v-sud.html

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Брэд Питт, американский актер, подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли после продажи российскому бизнесмену доли в общей винодельне.

По данным 58-летнего Питта, голливудская актриса «тайно» продала свою долю во французском винодельне Chateau Miraval российскому олигарху, пишет Daily Mail.

Брэд Питт утверждает, что 46-летняя Джоли не выполнила условий, на которые они изначально согласились в отношении Chateau Miraval. В 2008 году тогда еще супружеская пара приобрела винодельню за 28,4 млн. долл.

Актер считает, что он вложил гораздо больше усилий и средств в винодельню, чтобы сделать этот бизнес прибыльным.

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Напомним, официальный брак Питта и Джоли длился два года — они поженились в 2014 году и развелись в 2016 году.

Источник: Daily Mail