В Україні 19 лютого можливі короткочасні дощі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n167221-korotkochasni-doschi-ta-sylnyy-viter-pogoda-v-ukrayini-na-19-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 19 лютого буде хмарною з проясненнями.

У північних, центральних та західних частинах країни, а також на Харківщині пройдуть дощі, часом — з мокрим снігом, на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє Gismeteo.

Вітер південний, південно-західний, 5−12 м/с, можливі пориви до 17 м/с. У західних областях спостерігатиметься посилення вітру з поривами до 21−24 м/с.

У північних та центральних областях температура повітря становитиме −2…−1°, вдень — становитиме +4…+8°.

На заході вночі очікується температура −1…+3°, вдень — +7…+9 °.

На сході вночі термометри покажуть −2…−1°, вдень — +6…+8°.

На півдні країни синоптики прогнозують вночі температуру −3…+1°, вдень — до +8…+9°.

Погода в Києві 19 лютого буде без істотних опадів вночі, вдень очікується невеликий сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +6…+8°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде з невеликим дощем вдень та вночі. Температура повітря вночі становитиме 0…+2°, вдень — +7…+9°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів, хмарно з проясненнями. Термометри вночі покажуть −1…+1°, вдень — +8…+10°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде без опадів вночі, вдень — дощ. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…−3° вночі та +6…+8° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 19 лютого буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

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Джерело: Gismeteo