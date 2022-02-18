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В Украине 19 февраля возможны кратковременные дожди, фото: ГСЧС

Кратковременные дожди и сильный ветер — погода в Украине на 19 февраля (КАРТА)

18 фев 2022, 16:09
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Погода в Украине 19 февраля будет облачной с прояснениями.

В северных, центральных и западных частях страны, а также в Харьковской области пройдут дожди, временами — с мокрым снегом, на дорогах ожидается гололед. Об этом сообщает Gismeteo.

Ветер южный, юго-западный, 5−12 м/с, возможны порывы до 17 м/с. В западных областях будет наблюдаться усиление ветра с порывами до 21−24 м/с.

В северных и центральных областях температура воздуха составит −2…−1°, днем ​​- +4…+8°.

На западе ночью ожидается температура −1…+3°, днем ​​- +7…+9°.

На востоке ночью термометры покажут −2…−1°, днем ​​+6…+8°.

На юге страны синоптики прогнозируют ночью температуру −3…+1°, днем ​​- до +8…+9°.

Температура воздуха в Европе в 14.00 19 февраля, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 19 февраля будет без существенных осадков ночью, днем ​​ожидается небольшой снег с дождем. Столбики термометров ночью опустятся до −1…+1°, днем ​​- поднимутся до +6…+8°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 19 февраля, данные: Gismeteo

Погода во Львове будет с небольшим дождем днем ​​и ночью. Температура воздуха ночью составит 0…+2°, днем ​​- +7…+9°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове 19 февраля, данные: Gismeteo

Погода в Одессе будет без осадков, облачно с прояснениями. Термометры ночью покажут −1…+1°, днем ​​- +8…+10°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе 19 февраля, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет без осадков, днем — дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3° ночью и +6…+8° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 19 февраля, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 февраля будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.



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Геомагнитная обстановка, инфографика: Gismeteo

Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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