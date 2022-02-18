Кратковременные дожди и сильный ветер — погода в Украине на 19 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n167221-kratkovremennye-dojdi-i-silnyy-veter-pogoda-v-ukraine-na-19-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 19 февраля будет облачной с прояснениями.
В северных, центральных и западных частях страны, а также в Харьковской области пройдут дожди, временами — с мокрым снегом, на дорогах ожидается гололед. Об этом сообщает Gismeteo.
Ветер южный, юго-западный, 5−12 м/с, возможны порывы до 17 м/с. В западных областях будет наблюдаться усиление ветра с порывами до 21−24 м/с.
В северных и центральных областях температура воздуха составит −2…−1°, днем - +4…+8°.
На западе ночью ожидается температура −1…+3°, днем - +7…+9°.
На востоке ночью термометры покажут −2…−1°, днем +6…+8°.
На юге страны синоптики прогнозируют ночью температуру −3…+1°, днем - до +8…+9°.
Погода в Киеве 19 февраля будет без существенных осадков ночью, днем ожидается небольшой снег с дождем. Столбики термометров ночью опустятся до −1…+1°, днем - поднимутся до +6…+8°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
Погода во Львове будет с небольшим дождем днем и ночью. Температура воздуха ночью составит 0…+2°, днем - +7…+9°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
Погода в Одессе будет без осадков, облачно с прояснениями. Термометры ночью покажут −1…+1°, днем - +8…+10°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
Погода в Харькове будет без осадков, днем — дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…−3° ночью и +6…+8° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 19 февраля будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.
Инфографика: Gismeteo