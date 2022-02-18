Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото: gornovosti.ru

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Штормовое предупреждение в Украине объявили синоптики на субботу, 19 февраля.

Ночью и утром в западных и большинстве северных областей, днем на большей части территории страны прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушениям работы служб электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства. Кроме того, может быть нарушено, а на отдельных участках дорог и прекращено, движение автотранспорта. Об этом 18 февраля сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Также в ведомстве отметили, что завтра в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

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Напомним, погода в Украине ухудшилась со вчерашнего дня, 17 февраля. Метеорологи фиксировали сильный ветер с порывами 15−20 м/с. В Карпатах прогнозировали скорость ветра 25−30 м/с.