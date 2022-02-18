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Штормове попередження оголосили в Україні. Фото: gornovosti.ru

Шквали та загроза сходження лавин — штормове попередження оголосили в Україні

18 лют 2022, 15:39
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Штормове попередження в Україні оголосили синоптики на суботу, 19 лютого.

Вночі та вранці у західних та більшості північних областей, вдень на більшій частині території країни прогнозують пориви вітру 15−20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства. Крім того, може бути порушений, а на окремих ділянках доріг і припинений, рух автотранспорту. Про це 18 лютого повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Також у відомстві наголосили, що завтра в горах Івано-Франківської, Львівської областей та на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека третього рівня.

Погода у Львові 19 лютого, дані: Gismeteo



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Погода в Івано-Франківську 19 лютого, дані: Gismeteo

Нагадаємо, погода в Україні погіршилася з вчорашнього дня, 17 лютого. Метеорологи фіксували сильний вітер з поривами 15−20 м/с. У Карпатах прогнозували швидкість вітру 25−30 м/с.

Джерело: Ракурс


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