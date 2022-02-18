Мільярди Назарбаєва хочуть запустити на український ринок – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n167219-milyardy-nazarbaieva-hochut-zapustyty-na-ukrayinskyy-rynok-zmi.html

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Kaspi, казахстанська фінтехкомпанія з капіталізацією 21 млрд дол., збирається зайти на український ринок.

Багато джерел стверджують, що приголомшливе зростання компанії пов’язане з династією Назарбаєва та російським фондом прямих інвестицій Baring Vostok. Про це пише Forbes.

Зазначається, що до «перетворення Kaspi. kz з невеликого стартапу в гіганта фінансових технологій» причетний племінник колишнього президента Казахстану Назарбаєва Кайрат Сатибалди.

Чи допустить НБУ на ринок інвестиції від Назарбаєва і російського фонду, поки невідомо — офіційна позиція з цього приводу ще не озвучувалася.

Українські ЗМІ писали, що Національний банк України отримав пакет документів від казахської компанії Kaspi. kz на купівлю 100% акцій «БТА Банк».

Документи від Kaspi. kz надійшли у грудні 2021 року. Відповідно до законодавства, у НБУ є два місяці на ухвалення рішення з дня отримання повного пакета документів. Водночас у прес-службі НБУ конкретні терміни поки не називають.

Як відомо, племінник Назарбаєва Кайрат Сатибалди, що входить за даними Forbes в 50 найбагатших бізнесменів Казахстану в 2015 році купив акції Kaspi та став одним з трьох основних акціонерів.

У 2018 році перед виходом компанії на лондонську біржу племінник Назарбаєва, боячись перевірок, вийшов з неї та продав свою частку.

Тим часом депутат парламенту федеральної німецької землі Баден-Вюртемберг від Соціал-демократичної партії Німеччини Йонас Вебер звернувся з листом до прем'єр-міністра цієї землі.

Він вимагає конфіскувати елітну нерухомість родини екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, пише DW.

Політик нагадав уряду, що роки правління Назарбаєва ознаменувалися корупцією та авторитаризмом.

Як показало розслідування журналістів, зять і середня дочка Назарбаєва, а також пов’язані з ними фірми вклали понад 100 млн євро в елітну нерухомість у Баден-Бадені та на околицях цього курортного міста в землі Баден-Вюртемберг на півдні Німеччини.

Власники не вкладають гроші в модернізацію готелю. Знаковий для регіону туристичний об'єкт зачинено вже понад 10 років.

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Земельне законодавство Баден-Вюртемберга передбачає можливість конфіскації пам’яток архітектури, якщо їм загрожує руйнація через бездіяльність власників.

Джерело: Forbes, DW