Миллиарды Назарбаева хотят запустить на украинский рынок – СМИ

https://racurs.ua/n167219-milliardy-nazarbaeva-hotyat-zapustit-na-ukrainskiy-rynok-smi.html

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Kaspi, казахстанская финтехкомпания с капитализацией 21 млрд долл., собирается зайти на украинский рынок.

Многие источники утверждают, что ошеломляющий рост компании связан с династией Назарбаева и российским фондом прямых инвестиций Baring Vostok. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что «к превращению Kaspi. kz из небольшого стартапа в гиганта финансовых технологий» причастен племянник бывшего президента Казахстана Назарбаева Кайрат Сатыбалды.

Допустит ли НБУ на рынок инвестиции от Назарбаева и российского фонда, пока неизвестно — официальная позиция на этот счет еще не озвучивалась.

Украинские СМИ писали, что Национальный банк Украины получил пакет документов от казахской компании Kaspi. kz на покупку 100% акций «БТА Банк».

Документы Kaspi. kz поступили в декабре 2021 года. Согласно законодательству, у НБУ есть два месяца на принятие решения со дня получения полного пакета документов. В то же время в пресс-службе НБУ конкретные сроки пока не называют.

Как известно, племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, входящий по данным Forbes в 50 самых богатых бизнесменов Казахстана в 2015 году, купил акции Kaspi и стал одним из трех основных акционеров.

В 2018 году перед выходом компании на лондонскую биржу племянник Назарбаева, опасаясь проверок, вышел из нее и продал свою долю.

Тем временем депутат парламента федеральной немецкой земли Баден-Вюртемберг от Социал-демократической партии Германии Йонас Вебер обратился с письмом к премьер-министру этой земли.

Он требует конфисковать элитную недвижимость семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, пишет DW.

Политик напомнил правительству, что годы правления Назарбаева ознаменовались коррупцией и авторитаризмом.

Как показало расследование журналистов, зять и средняя дочь Назарбаева, а также связанные с ними фирмы вложили более 100 млн евро в элитную недвижимость в Баден-Бадене и в окрестностях этого курортного города в земле Баден-Вюртемберг на юге Германии.

Владельцы не вкладывают деньги в модернизацию гостиницы. Знаковой для региона туристический объект закрыт уже более 10 лет.

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Земельное законодательство Баден-Вюртемберга предусматривает возможность конфискации памятников архитектуры, если им грозит разрушение из-за бездействия владельцев.

Источник: Forbes, DW