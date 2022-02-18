Луганські терористи також оголосили про «евакуацію» населення до Росії

З ОРЛО до Росії вивезуть мирних жителів

https://racurs.ua/ua/n167224-luganski-terorysty-takoj-ogolosyly-pro-evakuaciu-naselennya-do-rosiyi.html

Ракурс

Терористи так званої ЛНР, услід за донецькими «колегами», також оголосили про евакуацію до Росії населення контрольованих ними територій, мотивуючи це нібито наявною в них інформацією про можливість поновлення активних бойових дій на Донбасі найближчим часом.

Про це заявив очільник окупаційної адміністрації в Луганську Леонід Пасічник, повідомляють ЗМІ окупантів.

Зазначається, що Пасічник закликає якнайшвидше виїхати до Росії жителів, які не мають «мобілізаційних приписів» та не задіяні у життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури.

Також він закликав вступати у лави окупаційних військ всіх «чоловіків, здатних тримати зброю».

.

За словами Пасічника, РФ «готова забезпечити організований прийом та розміщення на своїй території» мешканців тимчасово окупованих районів Луганської області.

В який саме регіон Росії жителям ОРЛО пропонують виїхати, в заяві не уточнюється.