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Ракурс
З ОРЛО до Росії вивезуть мирних жителів

Луганські терористи також оголосили про «евакуацію» населення до Росії

18 лют 2022, 16:46
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Терористи так званої ЛНР, услід за донецькими «колегами», також оголосили про евакуацію до Росії населення контрольованих ними територій, мотивуючи це нібито наявною в них інформацією про можливість поновлення активних бойових дій на Донбасі найближчим часом.

Про це заявив очільник окупаційної адміністрації в Луганську Леонід Пасічник, повідомляють ЗМІ окупантів.

Зазначається, що Пасічник закликає якнайшвидше виїхати до Росії жителів, які не мають «мобілізаційних приписів» та не задіяні у життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури.

Також він закликав вступати у лави окупаційних військ всіх «чоловіків, здатних тримати зброю».



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За словами Пасічника, РФ «готова забезпечити організований прийом та розміщення на своїй території» мешканців тимчасово окупованих районів Луганської області.

В який саме регіон Росії жителям ОРЛО пропонують виїхати, в заяві не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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