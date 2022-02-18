Київ відреагував на “масову евакуацію” населення ОРДЛО в РФ

https://racurs.ua/ua/n167225-kyyiv-vidreaguvav-na-masovu-evakuaciu-naselennya-ordlo-v-rf.html

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На «евакуацію» до Росії населення маріонеткових терористичних утворень ДНР та ЛНР відреагували у Києві. Українська сторона категорично спростовує повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій Збройних сил України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві.

Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню, — написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter 18 лютого.

Перед цим російські терористи почали залякувати населення окупованих територій нібито «наказом про наступ» ЗСУ на Донбас.

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Нагадаємо, російські бойовики, які керують маріонетковими терористичними утвореннями ДНР та ЛНР, 18 лютого оголосили про масову евакуацію населення на територію Росії. Терористи заявляють, що Київ «націлив» свою зброю на мирних мешканців і підготувався до силової операції на Донбасі. Водночас головнокомандувач Збройних сил України заявив, що українські військові не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів території ОРДЛО. Раніше розвідка США і Британії повідомляла, що Москва готує провокації під приводом атаки проти мирного населення під прапором України.

За словами Держсекретаря США Блінкена, Росія може створити привід для нападу. Він додав, що невідомо, що саме це може бути — сфабрикований терористичний акт, відкриття братських могил, напад на цивільне населення, фейковий, або справжній напад з використанням хімічної зброї.