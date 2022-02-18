Киев отреагировал на «массовую эвакуацию» населения ОРДЛО в Россию

https://racurs.ua/n167225-kiev-otreagiroval-na-massovuu-evakuaciu-naseleniya-ordlo-v-rossiu.html

Ракурс

На эвакуацию в Россию населения марионеточных террористических образований ДНР и ЛНР отреагировали в Киеве. Украинская сторона категорически опровергает сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Вооруженных сил Украины или диверсиях на химическом производстве.

Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию, — написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter 18 февраля.

Перед этим российские террористы начали запугивать население оккупированных территорий якобы «приказом о наступлении» ВСУ на Донбасс.

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Напомним, российские боевики, управляющие марионеточными террористическими образованиями ДНР и ЛНР, 18 февраля объявили о массовой эвакуации населения на территорию России. Террористы заявляют, что Киев «нацелил» свое оружие на мирных жителей и подготовился к силовой операции на Донбассе. В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что украинские военные не планируют никаких наступательных операций или обстрелов территории ОРДЛО. Ранее разведка США и Британии сообщала, что Москва готовит провокации под предлогом атаки против мирного населения под флагом Украины.

По словам Госсекретаря США Блинкена, Россия может создать повод для нападения. Он добавил, что неизвестно, что именно это может быть — сфабрикованный террористический акт, вскрытие братских могил, нападение на гражданское население, фейковое, либо настоящее нападение с использованием химического оружия.