Эвакуация жителей ОРДЛО в Россию – появилась реакция Кремля

https://racurs.ua/n167227-evakuaciya-jiteley-ordlo-v-rossiu-poyavilas-reakciya-kremlya.html

Ракурс

«Массовую эвакуацию» населения марионеточных террористических образований ДНР и ЛНР на территорию России прокомментировали в Кремле. У президента страны-агрессора РФ Владимира Путина ничего не знают об эвакуации жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на территорию Ростовской области.

Я не знаю, что сейчас происходит у (террориста ДНР — ред.) Пушилина, — цитируют пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова СМИ РФ.

Он утверждает, что «не владеет информацией», согласовано ли это с российской стороной.

Я не знаю, что там происходит, — добавил Песков.



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Между тем, в Донецке включили сирену, а в соцсетях и российских СМИ публикуют фото с автобусами для эвакуации людей.

Напомним, российские боевики, управляющие марионеточными террористическими образованиями ДНР и ЛНР, 18 февраля объявили о массовой эвакуации населения на территорию России. Первая волна эвакуации должна стартовать в 20.00. Террористы заявляют, что Киев «нацелил» свое оружие на мирных жителей и подготовился к силовой операции на Донбассе. В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что украинские военные не планируют никаких наступательных операций или обстрелов территории ОРДЛО. Ранее разведка США и Британии сообщала, что Москва готовит провокации под предлогом атаки против мирного населения под флагом Украины.