Путін пообіцяв гроші «кожному біженцю з Донбасу»

Володимир Путін, фото: Novostic.ru

https://racurs.ua/ua/n167229-putin-poobicyav-groshi-kojnomu-bijencu-z-donbasu.html

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«Біженцям з Донбасу» у РФ обіцяють виплатити по 10 тис. рублів (приблизно 3,6 тис. грн).

Про це заявив речник президента країни-агресора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє агентство «Інтерфакс».

За словами Пєскова, Путін звернувся з відповідним дорученням до російського уряду.

Згодом про наміри здійснити такі одноразові виплати заявили й у прес-службі російського уряду.

Також російські ЗМІ повідомляють, що Путін доручив керівництву МНС РФ терміново вилетіти до Ростовської області «для організації роботи зі створення умов розміщення» біженців.

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Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, очільники терористичних організацій ДНР та ЛНР заявили про «евакуацію» населення до Росії нібито через наявну інформацію про можливість поновлення активних бойових дій.

Джерело: «Інтерфакс»