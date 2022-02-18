Путін пообіцяв гроші «кожному біженцю з Донбасу»https://racurs.ua/ua/n167229-putin-poobicyav-groshi-kojnomu-bijencu-z-donbasu.htmlРакурс
«Біженцям з Донбасу» у РФ обіцяють виплатити по 10 тис. рублів (приблизно 3,6 тис. грн).
Про це заявив речник президента країни-агресора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє агентство «Інтерфакс».
За словами Пєскова, Путін звернувся з відповідним дорученням до російського уряду.
Згодом про наміри здійснити такі одноразові виплати заявили й у прес-службі російського уряду.
Також російські ЗМІ повідомляють, що Путін доручив керівництву МНС РФ терміново вилетіти до Ростовської області «для організації роботи зі створення умов розміщення» біженців.
Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, очільники терористичних організацій ДНР та ЛНР заявили про «евакуацію» населення до Росії нібито через наявну інформацію про можливість поновлення активних бойових дій.
Джерело: «Інтерфакс»