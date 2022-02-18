День Государственного герба отмечают в Украине 19 февраля, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n167233-19-fevralya-otmechaut-den-gosudarstvennogo-gerba.html

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19 февраля ежегодно в Украине отмечают День государственного герба. Как герб Украины Тризуб был утвержден постановлением Верховной Рады № 2137-XII от 19 февраля 1992 года. Это один из трех государственных символов наравне с флагом и гимном.

Он размещается на печатях органов государственной власти и государственного управления, денежных знаках и знаках почтовой оплаты, служебных удостоверениях, штампах и бланках государственных учреждений.

Тризуб имеет долгую историю и с древнейших времен использовался как своеобразный оберег. Изображение трезуба археологи встречали во многих памятниках культуры, датированных I в. н. е.

Существует около трех десятков теорий происхождения и значение Тризуба. Так, согласно одним из них, это изображение сокола или якоря, согласно другим — Тризуб символизирует триединство мира.

Во времена Киевской Руси Тризуб был родовым знаком династии Рюриковичей, а 25 февраля 1918 года был утвержден государственным гербом Украинской народной республики.

Православная церковь в этот день чествует раннехристианского святого Вукола — епископа Смирны примерно в 100−105 годах.

О жизни Вукола известно немногое. Различные источники дают разные сведения о жизни Вукола.

Согласно анонимному Житию священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, приписываемого Псевдо-Пионию (IV век), Вукол был рукоположен в епископа города Смирны апостолом Павлом.

Согласно Житию в Минологии Василия II (конец X века) и Житию в Синаксаре Константинопольской церкви (X век), Вукол — ученик апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который сделал его епископом Смирнской церкви. Затем Вукол рукоположил в Смирну священномученика Поликарпа.

В Минологии Василия II и в Синаксаре Константинопольской говорится, что после смерти Вукола на его могиле выросло миртовое дерево, которое приносило исцеление от болезней.

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В народе считалось, что по погоде в этот день можно было предположить, какой будет весна.

Народные приметы: