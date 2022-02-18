Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
День Государственного герба отмечают в Украине 19 февраля, фото: «Википедия»

19 февраля отмечают День государственного герба

18 фев 2022, 20:57
999

19 февраля ежегодно в Украине отмечают День государственного герба. Как герб Украины Тризуб был утвержден постановлением Верховной Рады № 2137-XII от 19 февраля 1992 года. Это один из трех государственных символов наравне с флагом и гимном.

Он размещается на печатях органов государственной власти и государственного управления, денежных знаках и знаках почтовой оплаты, служебных удостоверениях, штампах и бланках государственных учреждений.

Тризуб имеет долгую историю и с древнейших времен использовался как своеобразный оберег. Изображение трезуба археологи встречали во многих памятниках культуры, датированных I в. н. е.

Существует около трех десятков теорий происхождения и значение Тризуба. Так, согласно одним из них, это изображение сокола или якоря, согласно другим — Тризуб символизирует триединство мира.

Во времена Киевской Руси Тризуб был родовым знаком династии Рюриковичей, а 25 февраля 1918 года был утвержден государственным гербом Украинской народной республики.

Православная церковь в этот день чествует раннехристианского святого Вукола — епископа Смирны примерно в 100−105 годах.

О жизни Вукола известно немногое. Различные источники дают разные сведения о жизни Вукола.

Согласно анонимному Житию священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, приписываемого Псевдо-Пионию (IV век), Вукол был рукоположен в епископа города Смирны апостолом Павлом.

Согласно Житию в Минологии Василия II (конец X века) и Житию в Синаксаре Константинопольской церкви (X век), Вукол — ученик апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который сделал его епископом Смирнской церкви. Затем Вукол рукоположил в Смирну священномученика Поликарпа.

В Минологии Василия II и в Синаксаре Константинопольской говорится, что после смерти Вукола на его могиле выросло миртовое дерево, которое приносило исцеление от болезней.



.

В народе считалось, что по погоде в этот день можно было предположить, какой будет весна.

Народные приметы:

  • если в этот день сильный мороз, то весна будет ранней;
  • чем холоднее в этот день — тем теплее будет март;
  • если морозы усилились — весна будет переменчивой и ветреной;
  • если птицы сидят на верхушках деревьев — ожидается быстрое потепление;
  • если в этот день оттепель — коровы будут плохо доиться;
  • если собака лезет на диван и прячет морду в лапах — приближается похолодание.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров