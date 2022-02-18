19 февраля отмечают День государственного гербаhttps://racurs.ua/n167233-19-fevralya-otmechaut-den-gosudarstvennogo-gerba.htmlРакурс
19 февраля ежегодно в Украине отмечают День государственного герба. Как герб Украины Тризуб был утвержден постановлением Верховной Рады № 2137-XII от 19 февраля 1992 года. Это один из трех государственных символов наравне с флагом и гимном.
Он размещается на печатях органов государственной власти и государственного управления, денежных знаках и знаках почтовой оплаты, служебных удостоверениях, штампах и бланках государственных учреждений.
Тризуб имеет долгую историю и с древнейших времен использовался как своеобразный оберег. Изображение трезуба археологи встречали во многих памятниках культуры, датированных I в. н. е.
Существует около трех десятков теорий происхождения и значение Тризуба. Так, согласно одним из них, это изображение сокола или якоря, согласно другим — Тризуб символизирует триединство мира.
Во времена Киевской Руси Тризуб был родовым знаком династии Рюриковичей, а 25 февраля 1918 года был утвержден государственным гербом Украинской народной республики.
Православная церковь в этот день чествует раннехристианского святого Вукола — епископа Смирны примерно в 100−105 годах.
О жизни Вукола известно немногое. Различные источники дают разные сведения о жизни Вукола.
Согласно анонимному Житию священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, приписываемого Псевдо-Пионию (IV век), Вукол был рукоположен в епископа города Смирны апостолом Павлом.
Согласно Житию в Минологии Василия II (конец X века) и Житию в Синаксаре Константинопольской церкви (X век), Вукол — ученик апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который сделал его епископом Смирнской церкви. Затем Вукол рукоположил в Смирну священномученика Поликарпа.
В Минологии Василия II и в Синаксаре Константинопольской говорится, что после смерти Вукола на его могиле выросло миртовое дерево, которое приносило исцеление от болезней.
В народе считалось, что по погоде в этот день можно было предположить, какой будет весна.
Народные приметы:
- если в этот день сильный мороз, то весна будет ранней;
- чем холоднее в этот день — тем теплее будет март;
- если морозы усилились — весна будет переменчивой и ветреной;
- если птицы сидят на верхушках деревьев — ожидается быстрое потепление;
- если в этот день оттепель — коровы будут плохо доиться;
- если собака лезет на диван и прячет морду в лапах — приближается похолодание.