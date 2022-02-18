День Державного герба відзначають в Україні 19 лютого, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n167233-19-lutogo-vidznachaut-den-derjavnogo-gerba.html

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19 лютого в Україні щороку відзначають День державного герба. Як герб України Тризуб був затверджений постановою Верховної Ради № 2137-XII від 19 лютого 1992 року. Це один із трьох державних символів нарівні з прапором і гімном.

Він розміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах та бланках державних установ.

Тризуб має тривалу історію і з найдавніших часів використовувався як своєрідний оберіг. Зображення тризуба археологи зустрічали у багатьох пам’ятках культури, датованих з I ст. н. е.

Існує близько трьох десятків теорій походження і значення Тризуба. Так, згідно з одними з них, це зображення сокола чи якоря, згідно з іншими — Тризуб символізує триєдність світу.

За часів Київської Русі Тризуб був родовими знаком династії Рюриковичів, а 25 лютого 1918 року був затверджений державним гербом Української народної республіки.

Православна церква цього дня вшановує ранньохристиянського святого Вукола — єпископа Смірни приблизно у 100—105 роках.

Про життя Вукола відомо небагато. Різні джерела дають різні відомості про життя Вукола.

Згідно з анонімним Житієм священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського, що приписується Псевдо-Піонію (IV століття), Вукол був висвячений на єпископа міста Смірни апостолом Павлом.

Відповідно до Житія в Мінології Василя II (кінець X століття) і Житія в Сінаксарі Константинопольської церкви (X століття), Вукол — учень апостола та євангеліста Іоанна Богослова, який зробив його єпископом Смірнської церкви. Потім Вукол висвятив у Смірну священномученика Полікарпа.

У Мінології Василя II та в Сінаксарі Константинопольській сказано, що після смерті Вукола на його могилі виросло миртове дерево, яке приносило зцілення від хвороб.

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У народі вважалося, що за погодою цього дня можна було передбачити, якою буде весна.

Народні прикмети: