Что делать жителям ОРДЛО, рассказали в правительстве

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что делать жителям временно оккупированных территорий, фото: BBC

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Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что делать жителям ОРДЛО, которые не знают, как поступить в условиях обострения ситуации, которая сейчас наблюдается.

Верещук призывает таких людей отправляться на контролируемую Киевом территорию и уверяет, что им будут созданы соответствующие условия. Об этом она заявила сегодня, 18 февраля, на брифинге.

Я говорю тем людям, которые на временно оккупированной территории, которые боятся за своих детей, которые боятся за свои семьи. Езжайте к нам, найдите способ пересечь КПВВ или другим способом — мы вас ждем, мы создадим все возможные условия для того, чтобы вы имели где жить, для того, чтобы вы имели, что есть, для того, чтобы вы чувствовали, что вы не одни, — подчеркнула она.

Завтра, 19 февраля, в зоне проведения ООС будет находиться делегация украинских министров и представителей парламента.

Мы все завтра будем там, будем смотреть, чем помочь, на месте принимать управленческие решения, на месте решать проблемы людей, мы сможем помочь органам ВГА, местного самоуправления, — подчеркнула Верещук. — Мы уже понимаем, куда и что нужно двигаться и делать.



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Сегодня главы террористических организаций ЛНР и ДНР заявили о начале «эвакуации» местного населения в Россию из-за якобы возможности возобновления активных боевых действий.

В то же время, по свидетельству очевидцев, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет оккупанты запретили выезжать из ОРДЛО. Утверждается, что соответствующие объявления уже развешаны в ряде населенных пунктов на оккупированных территориях.