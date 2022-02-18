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Ракурс
Россия сорвала заседание по Донбассу, фото: «Цензор.нет»

Россия сорвала заседание ТКГ по Донбассу

18 фев 2022, 20:00
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РФ сорвала внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, которое к 18.00 сегодняшнего дня, 18 февраля, было созвано по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ.

Внеочередное заседание не состоялось из-за отказа российской стороны. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.



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Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации на линии разграничения для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений, — отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня главы террористических организаций ЛНР и ДНР заявили о начале «эвакуации» местного населения в Россию из-за якобы возможности возобновления активных боевых действий. Впоследствии президент страны-агрессора Владимир Путин поручил выплачивать каждому «беженцу из Донбасса» по 10 тыс. рублей единовременной денежной помощи.

Источник: Ракурс


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