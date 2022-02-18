Способ использования смартфона может раскрыть личность владельца, фото: PxHere

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Времени, которое человек проводит в разных программах смартфона, достаточно для того, чтобы выделить его из большой группы более чем в 30% случаев. При этом смартфоны часто сами собирают и хранят соответствующие данные.

Таким образом, идентифицировать человека можно даже без прослушивания его разговоров или мониторинга поведения в программах. Это показало исследование психологов из Ланкастерского университета (Великобритания), сообщает пресс-служба вуза.

По словам ученых, два дня данных об использовании смартфона одного и того же человека демонстрируют большее сходство в моделях использования приложений, чем два дня данных от разных людей.

Мы обнаружили, что люди демонстрируют последовательные модели поведения при использовании приложений на ежедневной основе, например, больше всего пользуются Facebook и меньше всего — приложением «Калькулятор», — отмечают исследователи.

В рамках своего исследования учёные проанализировали данные смартфонов 780 человек.

Исследователи ввели в статистические модели данные о в целом 4 тыс. 680 днях использования приложений. Каждый из этих дней был сопоставлен с одним из 780 пользователей. Таким образом статистические модели смогли изучить ежедневные привычки использования приложений.

Затем исследователи проверили, смогут ли эти модели идентифицировать человека, если им предоставить только один день активности смартфона, который был анонимным и еще не связанным с пользователем.

Наши модели, обученные только на шести днях данных об использовании приложений каждым человеком, смогли идентифицировать правильного человека по анонимным данным в одной трети случаев, — подчеркивают исследователи.

По словам ученых, модели прогнозирования также могут предоставить список от наиболее к наименее возможным кандидатам.

Можно было пересмотреть 10 наиболее вероятных лиц, которым принадлежат данные за определенный день. Приблизительно в 75% случаев правильный пользователь оказывался среди 10 вероятных кандидатов, — отмечает пресс-служба вуза.

По мнению ученых, это может помочь правоохранителям.

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С практической точки зрения, правоохранительное расследование, стремящееся определить новый телефон преступника на основе информации об использовании им телефонов в прошлом, может сократить список кандидатов с примерно 1 тыс. до 10 телефонов, при этом риск упустить их составляет 25%, — подчеркивают исследователи.

Таким образом, предупреждают ученые, программное обеспечение, получившее доступ к стандартному журналу активности смартфона, может сделать разумное предсказание о личности пользователя, даже если он вышел из своей учетной записи.