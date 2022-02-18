Спосіб використання смартфона може розкрити особу власника, фото: PxHere

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Часу, який людина проводить у різних програмах смартфона, достатньо для того, щоб виділити її з великої групи більш ніж у 30% випадків. При цьому смартфони часто самі збирають та зберігають відповідні дані.

Таким чином, ідентифікувати людину можна навіть без прослуховування її розмов або моніторингу поведінки в програмах. Це показало дослідження психологів з Ланкастерського університету (Велика Британія), повідомляє прес-служба вишу.

За словами учених, два дні даних про використання смартфона однієї і тієї ж людини демонструють більшу схожість у моделях використання додатків, ніж два дні даних від різних людей.

Ми виявили, що люди демонструють послідовні моделі поведінки при використанні додатків на щоденній основі, наприклад, найбільше користуються Facebook і найменше — додатком «Калькулятор», — наголошують дослідники.

У межах свого дослідження учені проаналізували дані смартфонів 780 осіб.

Дослідники ввели в статистичні моделі дані про загалом 4 тис. 680 днів використання додатків. Кожен із цих днів був зіставлений з одним із 780 користувачів. В такий спосіб статистичні моделі змогли вивчити щоденні звички щодо використання додатків.

Потім дослідники перевірили, чи зможуть ці моделі ідентифікувати людину, якщо їм надати лише один день активності смартфона, який був анонімним та ще не пов’язаним із користувачем.

Наші моделі, які були навчені лише на шести днях даних про використання додатків кожною людиною, змогли ідентифікувати правильну людину за анонімними даними в одній третині випадків, — наголошують дослідники.

За словами учених, моделі прогнозування також можуть надати список від найбільш до найменш ймовірних кандидатів.

Можна було переглянути 10 найімовірніших осіб, яким належать дані за певний день. Приблизно у 75% випадків правильний користувач опинявся серед 10 найімовірніших кандидатів, — наголошує прес-служба вишу.

На думку вчених, це, зокрема, може допомогти правоохоронцям.

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З практичної точки зору, правоохоронне розслідування, яке прагне визначити новий телефон злочинця на основі інформації про використання ним телефонів у минулому, може скоротити список кандидатів з приблизно 1 тис. до 10 телефонів, при цьому ризик упустити їх становить 25%, — зазначають дослідники.

Таким чином, попереджають учені, програмне забезпечення, яке отримало доступ до стандартного журналу активності смартфона, може зробити розумне передбачення про особу користувача, навіть якщо він вийшов зі свого облікового запису.