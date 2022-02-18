Росія зірвала засідання ТКГ щодо Донбасу

Росія зірвала засідання щодо Донбасу, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n167231-rosiya-zirvala-zasidannya-tkg-schodo-donbasu.html

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РФ зірвала позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу, яке на 18.00 сьогоднішнього дня, 18 лютого, було скликане з ініціативи координатора ОБСЄ в ТКГ.

Позачергове засідання не відбулося через відмову російської сторони. Про це повідомляється у Telegram-каналі української делегації у ТКГ.

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Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні очільники терористичних організацій ЛНР та ДНР заявили про початок «евакуації» місцевого населення до Росії через нібито можливість поновлення активних бойових дій. Згодом президент країни-агресора Володимир Путін доручив виплачувати кожному «біженцю з Донбасу» по 10 тис. рублів одноразової грошової допомоги.